Verfassungsgericht kippt Regelung zu Corona-Hilfen

„Offene Fälle werden erledigt“

Für nächstes Jahr hat das Finanzministerium noch „COFAG-Zuschüsse“ in Höhe von 450 Mio. Euro budgetiert, schrieb „Der Standard“ zuletzt unter Berufung auf interne Unterlagen des Ministeriums. Kommentieren wollte man diese Summe dort nicht. Bekräftigt wurde am Dienstag aber, dass die ABBAG schon vor Monaten beauftragt worden sei, ein Konzept zur Abwicklung der COFAG zu erstellen. „Die nun erfolgte Entscheidung des VfGH bereinigt rechtliche Unklarheiten und wird in diesen Prozess einfließen. Auf bereits ausbezahlte COFAG-Hilfen hat die Entscheidung keine Auswirkungen“, hieß es aus dem Büro von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP).