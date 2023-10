ITF Finals mit ÖTV-Shootingstar werden zu Thriller

Ein Sieg muss her

Der letzte Spieltag wird damit zu einem absoluten Thriller. Dadurch, dass sich Djuric in der zweiten Partie des Pool B mit 6:3, 6:4 gegen Federico Cina (It) durchsetzen konnte, halte aktuell alle vier Youngsters bei einem Sieg und einer Niederlage. Heißt: Gewinnt Schwärzler am Freitag sein Duell gegen Cina, steht er im Halbfinale, verliert er, ist der Traum vom Turniersieg vorzeitig ausgeträumt.