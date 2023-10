Gemischte Gefühle im Hinblick auf „Olympia daheim“

Fix scheint derzeit nur, dass die Bob- und Rodelbewerbe der Olympischen Spiele 2026 in Mailand/Cortina nicht in Italien stattfinden werden. „Man hört, dass auch La Plagne in Frankreich, St. Moritz in der Schweiz und gerüchteweise sogar Königssee in Bayern ein Thema sein könnten“, verrät Ländle-Bobsportler Kristian Huber. „Allerdings ist inoffiziell auch zu hören, dass die Bahn in Innsbruck Igls wohl die besten Chancen haben soll!“