Osttiroler Rotes Kreuz sucht Rettungssanitäter

Sicherheit und Erste Hilfe für den Ernstfall am Rad

„Kinder in diesem Alter lieben es, selbstständig zu sein. Auch Eltern wünschen sich das für ihre Kinder und der Fahrradausweis gibt die Sicherheit, dass sich die Kinder mit ihrem Fahrrad auch sicher im Straßenverkehr bewegen“, erklärt Maria Bürgler, Bezirksleiterin des Jugendrotkreuzes Osttirol. Zudem erhielten die Kinder Einblicke in die Erste Hilfe, um im Ernstfall im Straßenverkehr gerüstet zu sein.