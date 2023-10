Immer mehr Männer Opfer von K.O.-Tropfen

Fälle nehmen zu

Kein Einzelfall, wie Martin Dünser, Notfallmediziner am Kepler Uni-Klinikum, bestätigt: „Wir bemerken seit drei Jahren ein Ansteigen der Fälle. Vor allem an den Wochenenden.“ Das Problem von GHB (Gammahydroxybuttersäure): In geringen Dosen wirkt die Substanz euphorisierend. „Ist es zu hoch dosiert, dann bewirkt es genau das Gegenteil und ist sogar lebensgefährlich“, so Dünser.