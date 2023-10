ÖBB verstärken ihr Zugangebot in den Herbstferien

Zusätzlich Verbindungen zu Skigebieten geplant

Eine Ausweitung der Verbindungen in Skigebiete kündigen die ÖBB zugleich für den Winterfahrplan an. In Zusammenarbeit mit dem Fachverband der österreichischen Seilbahnen und der Tirol Werbung werden 2023/24 vier weitere Destinationen per ÖBB mit gleichzeitiger Buchung von Skipass und Transfer vom Bahnhof zur Unterkunft buchbar.