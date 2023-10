Gutes Trainergespür brachte Siezenheim einen Punkt

„Wie ein Nachwuchsteam“

Bürmoos scheint indes wieder in Form zu kommen. Aufs 1:0 gegen Golling folgte nun das 3:1 in Henndorf, gelang damit die Rache für das Cup-Aus im August. „Ich habe der Mannschaft immer gesagt, dass es kein Formtief ist. Wir sind dran geblieben und deshalb läuft’s jetzt wieder“, weiß Trainer Daniel Buhacek. Alles andere als glücklich war sein Gegenüber Gerhard Schimpl: „Wir sind mit wenig Leidenschaft und Herz aufgetreten. Es war am Ende einfach viel zu wenig.“ Dann setzte er noch eins drauf: „Wir haben uns so wie ein Nachwuchsteam verhalten.“