Drogenlenker rast mit 106 km/h durch Ortsgebiet

Das wird für einen Tiroler (40) ordentlich teuer werden. In Oberhofen (Bezirk Innsbruck-Land) geriet der Mann am Sonntag in das Visier einer Zivilstreife. Auf dem Tacho seines Pkw hatte er stolze 56 km/h zu viel drauf. Doch nicht nur das: Der Raser war auch alkoholisiert und hatte Drogen im Blut.