Jetzt fehlt Schwärzler in Osaka nur noch der Titel

Top zehn winken

Mit dem Finaleinzug verbucht das Ländle-Ass mindestens 350 ITF-Punkte auf seinem Konto, 500 wären es bei einem Sieg - der derzeit 13. landet voraussichtlich auf Rang sieben. Nach Osaka wartet das Highlight auf Schwärzler, die ITF-Junior-Finals in Chengdu (Chn). Dort rutschte er doch noch in die Top acht, weil Darwin Blanch (US) zurückzog.