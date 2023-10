Betriebsräte-Tour nach Singapur?

Was macht einen Staat zu den erfolgreichsten der Welt? Derzeit präsentieren sich etliche österreichische Firmen in dieser Höhle des Löwen, nämlich in Singapur. Nicht alles ist vorbildlich, aber von vielen Einstellungen könnten auch wir lernen. Warum eigentlich nicht eine Betriebsräte-Exkursion nach Singapur veranstalten? Um dort in den Unternehmen mitzuerleben, wie unsere Konkurrenten arbeiten und wo wir aufpassen müssen, nicht im satten Europa zurückzufallen, was viele Jobs kosten würde.