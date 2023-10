Tirol: Sanfter Urlaub am Wilden Kaiser

„Ich bin die Bäuerin mit den meisten Tieren in ganz Tirol“, verkündete Simone Embacher zur Begrüßung stolz. 2019 legte die Quereinsteigerin ihr erstes Hochbeet für die Weinbergschnecken-Zucht an, mittlerweile hat sie 50.000 Stück und versorgt 50 Betriebe der Umgebung mit ihrer begehrten Spezialität, die bei Umweltschützern als wichtige Proteinquelle für die Zukunft gilt: Schnecken brauchen um 85 Prozent weniger Ressourcen – landwirtschaftliche Fläche, Futter und Wasser – um Muskelfleisch zu produzieren, als andere Tiere! Ein gutes Argument – wirklich überzeugend war aber erst die Verkostung. In Teig knusprig gebacken, mit Roter Rübe, Käse oder Knoblauch überbacken, bekehrten die Kaiserschnecken, im Geschmack zwischen Kalbfleisch und Pilzen, auch die härtesten Zweifler.