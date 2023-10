„Wir fordern die Sperre des Durchreiseplatzes“

Lage entspannt sich etwas

Während die etwa 15 bis 20 Wohnwagen-Gespanne, welche vergangene Woche am Pleschinger See unerlaubt Station gemacht hatten, wie berichtet, noch am Wochenende abgereist waren, hat sich auch die Situation am Pichlinger See etwas entspannt. Beim gestrigen „Krone“-Lokalaugenschein zeigte sich: Der dem Fahrenden Volk zugewiesene Durchreiseplatz ist zwar voll, aber zumindest sind die Wohnmobile, die sich trotz Campierverbot auf der Fläche gegenüber des Campingplatzes breitgemacht hatten, auch weg.