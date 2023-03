Sinti und Roma vermüllen Durchreiseplatz erneut

Chaos pur, soweit das Auge reicht

Denn wie eh und je scheint es für die Durchreisenden keine Regeln zu geben. Chaos pur, soweit das Augen reicht – am ganzen Gelände wird achtlos der Müll in den umliegenden Sträuchern entsorgt, am Areal stapeln sich leere Kanister, die am Ende der „Gastgeber“, die Linz AG, wohl wieder kostenlos entsorgen wird müssen. Richtig Ekel soll aber bei Spaziergängern erst dann aufkommen, wenn man einen Blick in die immer offenstehende WC-Anlage wagt. Denn wie Fotos, welche wir den „Krone“-Lesern ersparen wollen, zeigen: Warum auch immer, landet das, was eigentlich in die Schüssel gehört, dort zu meist auf dem Fliesenboden.