Kaution und Schranken für Sinti-&-Roma-Vandalen

Kommentar: Anstand endet nicht vor der Klo-Tür

„Hetzer! Rassist!“ - das waren noch die harmloseren Titulierungen, mit denen ich in den letzten Tagen beschimpft wurde. Warum? Weil ich die Frage in den Raum zu stellen wagte, warum Sinti & Roma erneut im Toiletten-Häuschen am Durchreiseplatz in Pichling ihre Exkremente auf Wänden, Türen und Boden verteilt hatten, anstatt sie einfach - wie andere auch - in der Schüssel runterzuspülen. Das hätte ich bei hiesigen Fußballchaoten, die in einem auswärtigen Stadion-WC gewütet haben, genauso hinterfragt. Gilt für jeden: Eine Toilette verlässt man so, wie man sie vorfinden will, zudem tritt man Gastfreundschaft nicht mit Füßen - das gebietet der Anstand.