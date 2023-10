Metaller-Betriebsräte versammeln sich in Götzis

Nicht gerade glücklich ist man in Vorarlberg mit dem Verlauf der Lohnverhandlungen für die Metaller: Die Gespräche über die Kollektivverträge für die rund 200.000 Beschäftigten der Metallindustrie - 15.000 davon in Vorarlberg - wurden am Montag in der zweiten Runde unterbrochen. PRO-GE Landesvorsitzender Wolfgang Fritz, der in Wien bei den Verhandlungen dabei war, zeigt sich entrüstet: „Das Angebot der Arbeitgeberseite ist lächerlich und unseriös“, meint er.