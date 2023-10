Profi Vini Gomes als Partyschreck für Leader Sulz

Alter Bekannter an der Seitenlinie

Der 63-Jährige, der 1999 SW Bregenz in die Bundesliga führte, hat mit seiner Tätigkeit als Trainer der Amateure seinen Platz gefunden. Und er träumt von einem neuerlichen Aufstieg seiner Bregenzer in die Bundesliga. „Der Klub arbeitet so viel, alle sind mit Herzblut dabei. Ich würde mich schon sehr freuen, wenn ich Bregenz noch einmal in der höchsten Liga erleben könnte“, sagt der in Lindau lebende Gemaljevic.