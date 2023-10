Bregenz startet mit „Kampfspiel“ ins Heim-Triple

Drei Heimspiele in nur sechs Tagen warten auf Handball-Rekordmeister Bregenz. Ehe es am Wochenende zu den EHF European Cup-Zweitrundenduellen mit dem litauischen Meister VHC Sviesa kommt, empfängt die Tanaskovice-Truppe am Dienstag in der HLA Meisterliga Graz.