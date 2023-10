SPÖ will’s wissen: „Was braucht Wiener Neustadt?“

Diskussion in Fokusgruppen

Parallel zu der Umfrage sollen Bewohner der Allzeit Getreuen mit verschiedenen Experten von November bis Jänner in Fokusgruppen über diese Themen diskutieren können. Aus den Ergebnissen der Umfrage und der Diskussionen will die SPÖ dann ein (Wahl-)Programm schneidern. Damit möglichst viele mitmachen, lockt man Teilnehmer, sie aus Wiener Neustadt zu schicken: Man verlost unter allen Teilnehmern eine Übernachtung im Parkhotel Hirschwang am Fuße der Rax.