Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der hübsche Dagobert (ein Jahr alt) hatte keinen leichten Start. Er tut sich momentan noch schwer, mit all den neuen Eindrücken zurechtzukommen. Das Powerpaket wünscht sich liebevolle, erfahrene Halter, die Freude am gemeinsamen Training und viel sportlicher Betätigung haben. Interessenten können sich telefonisch 01/734 110 20 oder per Mail hundevergabe@tierquartier.at melden.