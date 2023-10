Vier Jahrzehnte an der Seite der Tiere

Doch es geht noch grausamer, wie leider andere Fälle bewiesen haben: 35 erschlagene Hunde, in Müllsäcke verpackt, völlig abgemagerte Kühe neben halb verwesten Artgenossen in verwahrlosten Ställen. Bilder, die man nie mehr aus dem Kopf bekommt, die einen zweifeln lassen am Guten im Menschen. Doch Resignation ist fehl am Platz. Wir werden auch weiterhin kämpfen, um das Leid der Tiere zu lindern und für Verbesserungen zu sorgen.