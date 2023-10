Fressnapf ehrt zum zehnten Mal Tierschutz-Helden

Oberösterreich - Tierische Hilfe im alpinen Gelände

Sie helfen dort, wo andere Rettungsorganisationen nicht mehr hin können: Der Bergrettungsdienst Oberösterreich ist mit seinen speziell ausgebildeten Lawinen-, Such- oder Personenspürhunden im ganzen Bundesland bei alpinen oder urbanen Einsätzen unterwegs, um Menschen in Not zu Helfen. Die tierisch gut ausgebildeten Spürnasen wurden bereits mehrmals zu Lebensrettern. Die Auszeichnung übernahm Linzer Ortsstellenleiter Alexander Seemann mit seiner Hannoveraner-Mischlingshündin „Franziska“.