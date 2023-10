Alkolenkerin krachte in Mittelleitschiene

Am Ende ging die Sache erfreulicherweise glimpflich aus: Die 24-Jährige zog sich nur leichte Verletzungen zu, welche in weiterer Folge im Landeskrankenhaus Feldkirch behandelt wurden. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Obwohl keine weiteren Fahrzeuge in den Crash verwickelt worden waren, nahmen die Aufräumarbeiten einige Zeit in Anspruch. Durch die Sperre der Normalspur entwickelte sich ein erheblicher Rückstau, welcher bis nach Hohenems reichte.