Klettertour im Walgau endete mit Beinbruch

Gemeinsam mit seinem Sohn hatte sich der 60-Jährige am Samstag aufgemacht, den „Hängenden Stein“ auf dem Gemeindegebiet von Nüziders zu bezwingen. Beide waren bestens ausgerüstet, auch der Schwierigkeitsgrad der Route (4-) überforderte die Fähigkeiten des Vater-Sohn-Duos nicht. Ausgerechnet bei der letzten Seillänge geschah dann das Unglück: Der Filius war bereits am Ziel angelangt und sicherte seinen Vater ab. Wohl aufgrund einer Unaufmerksamkeit verlor dieser plötzlich den Halt und fiel in das Seil. Aufgrund der Wucht der „Vollbremsung“ brach sich 60-Jährige ein Bein.