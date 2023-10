Neunjährige niedergefahren und geflüchtet

Ein Bus fuhr auf Höhe Aurachberg an Oma und Enkelin vorbei, hinter diesem kam das Auto. Dessen Lenker oder Lenkerin - es ging so schnell, dass weder Oma noch Kind genauer hinsehen konnten - kam zu weit nach rechts und der Pkw rammte das Mädchen. Die Neunjährige wurde in die Wiese geschleudert und erlitt Verletzungen an Kopf und Körper. Die Rettung brachte das Mäderl ins Spital - es besteht keine Lebensgefahr.