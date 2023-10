53 Delikte! Lange Haftstrafen für drei Langfinger

„Es ging so leicht“

Seit Oktober 2022 war die Bande 53-mal ausgerückt, um Fahrräder in Ostösterreich zu stehlen und sie dann in Ungarn zu verscherbeln. Gesamtschaden: 50.000 Euro, die teuersten E-Bikes im Wert von 2000 und 1400 Euro ließen sie in Neusiedl am See mitgehen. Unisono sagten die Männer zu Richterin Sabine Stagl-Pateisky: „Wir brauchten das Geld.“ Und: „Es ging so leicht!“ Der Spaßvogel auf der Anklagebank stritt vehement ab, bei drei Delikten beteiligt gewesen zu sein – als ob das nicht vollkommen irrelevant wäre.