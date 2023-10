Wie Cyberkriminelle von Adobe und Microsoft lernen

Im nur über Anonymisierungsdienste wie TOR zugänglichen Darknet häufen sich Annoncen, in denen Cyberkriminelle digitale Waffen zur Miete anbieten - oft gegen Monatsgebühr. Wie in legalen IT-Unternehmen setzt man auch hier auf Arbeitsteilung: Es gibt „Entwicklungsabteilungen“ und Vermarkter, die sich darum kümmern, aus den Tools Geld zu machen. Das jüngste Beispiel für den „Malware as a Service“ (MaaS) getauften Trend heißt „BunnyLoader“.