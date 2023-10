Kinderbetreuung ist in OÖ teils besser geworden

Mehr Gemeinden „top“, aber noch viel Luft nach oben

Die Zahl jener Gemeinden, die über alle Altersgruppen hinweg eine Top-Kinderbetreuung anbieten, hat sich erhöht. Diese sogenannten 1A-Gemeinden sind seit dem Vorjahr von 75 auf 82 angewachsen (+9,3 Prozent). Das entspricht 18,7 Prozent der oberösterreichischen Gemeinden. Mehr geworden sind auch die A-Gemeinden. Ihre Zahl stieg von 76 auf 94 (21,5 Prozent) an. In Summe verfügen somit rund 40,2 Prozent der oberösterreichischen Gemeinden über ein sehr gut ausgebautes Angebot an institutioneller Kinderbildung und -betreuung. Die Zahl der B-Gemeinden hat sich um neun auf 84 Gemeinden reduziert, jene der C-Gemeinden hat um 28 auf 61 Gemeinden abgenommen. Die Zahl der D-Gemeinden blieb mit 40 unverändert. Stark gesunken ist die Zahl der E-Gemeinden, die sich auf nunmehr 16 halbiert hat. Was unter anderem auf eine höhere Datenverweigerungsquote zurückzuführen ist.