Rennradlerin brach sich mehrere Knochen

Am Donnerstag um 15.06 Uhr war die Radlerin (50) in Feldkirch auf ihrem Bike auf der L 190 in Fahrtrichtung Stadtzentrum unterwegs - am Fahrradstreifen. Links neben ihr fuhr gerade ein Lkw. Diesen wollte sie rechts überholen, stieß dabei aber aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Vorderrad rechts gegen die Bordsteinkante, wodurch sie nach links in Richtung Lkw kippte. Dort streifte der Lenker ihres Rads den Radkasten des Lasters, sie wurde erneut in Richtung Bordsteinkante geschleudert und stürzte dort auf die Straße. Die Folge waren gleich mehrere Frakturen. Ihr Rennrad geriet unter die Räder des Lasters, der es schlicht zermalmte. Die Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus Feldkirch gebracht.