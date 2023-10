Spritztour mit geklautem Auto endet in Hausmauer

Kurz nach 1 Uhr nachts dürfte der 20-Jährige am Donnerstag in den fremden Pkw gestiegen sein, der in Axams unversperrt abgestellt war. Nach den Ermittlungen der Polizei fuhr der Einheimische dann wohl rund zwei Kilometer weit, bevor es zum Unfall kam: Der junge Mann soll mit dem gestohlenen Wagen in eine Hausmauer gekracht und geflüchtet sein. Den schwer beschädigten Pkw ließ er zurück.