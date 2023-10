Messerstecher (18): „Ich gehe nie nüchtern fort“

„Sehen Sie sich selbst als Alkoholiker?“, will Birgit Falb, Vorsitzende des Jugendschöffengerichts in Eisenstadt, wissen. Nach einem leisen „Ja“ beginnt der Bursch zu erzählen. Eine halbe Flasche Whiskey und ein Krügerl Bier habe er am 5. August am Bahnhof getrunken, ehe er zum Stadtfest ging. Weil er kein Geld mehr hatte, schnorrte er Fremde um Getränke an. „Einer hat mir seine Wodkaflasche gegeben, da waren noch drei Schluck drinnen. Es schmeckte extrem bitter, ich nehme an, da waren Benzos drinnen.“ Aufgrund dieser synthetischen Drogen sei es zum Filmriss gekommen. „Mir fehlen neun Stunden“, sagt der Angeklagte, der erst in der Ausnüchterungszelle zu sich gekommen sein will. Da waren die 2,14 Promille längst noch nicht verflogen.