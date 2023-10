Zahlreiche Lkw-Unfälle an Innviertler Bahnübergang

Nach dem Zugsunfall am Mittwoch in Achenlohe bei Munderfing kamen am Donnerstag gute Nachrichten aus dem Krankenhaus: Der Lastwagen-Lenker brauchte nur ambulant versorgt werden, erholt sich zuhause von seinem Schrecken. Was war passiert: Vor dem unbeschrankten Bahnübergang musste der Kraftfahrer (51) aus Haag/H. zurücksetzen, um entgegenkommenden Fahrzeugen auf der schmalen Straße das Überqueren der Schienen zu ermöglichen.