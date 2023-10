„Falscher“ Taubstummer ergaunerte Spendengelder

Auf frischer Tat ertappt wurde der Betrüger schließlich am Mittwoch in Bregenz. In der Heldendankstraße legten ihm Polizisten das Handwerk. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde er festgenommen und das unrechtmäßig erlangte Geld sichergestellt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Beschuldigte noch weitere illegale Sammlungen durchgeführt hat, ersucht die Polizeiinspektion Bregenz mögliche Opfer oder Zeugen, sich zu melden.