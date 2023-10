Suche nach IT-Fachkräften bis nach Brasilien

In Sachen Brasilien habe die junge, gut ausgebildete und mobile Bevölkerung des mit rund 214 Millionen Einwohnern größten südamerikanischen Landes ein großes Potenzial für heimische Arbeitgeber. „Gerade für Unternehmen aus den Bereichen IT, Technologie und Elektrotechnik, die ihre offenen Stellen in Österreich nur schwer besetzen können“, schrieben WKÖ und ABA in einer Aussendung.