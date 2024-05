Stein als kreative Antwort auf „Taferl“-Diebstahl

Es gab schon Umbennungen

Dass sich die Ortschaft Stein so wie Fucking (in Fugging) umbenennen wird müssen, ist eher ausgeschlossen. Immerhin war der Ort im Innviertel wegen der Wortgleichheit mit einem obszönen englischen Begriff weit über die Grenzen Österreichs bekannt. Vor etwas mehr als drei Jahren landete das letzte Schild mit dem Namen Fucking im Haus der Geschichte in Wien.