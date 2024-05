Aktivistin nach 110 Tagen Hungerstreik gestorben

Eine 28-jährige Aktivistin, die wegen des Vorwurfs der Majestätsbeleidigung in Thailand in Haft saß, ist nach einem ausgedehnten Hungerstreik gestorben. In diesen war Netiporn Sanesangkhom Ende Jänner getreten, um für das Recht politischer Gefangener auf Freilassung auf Kaution zu protestieren.