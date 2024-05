„Asoziale“ KZ-Häftlinge als NS-Opfer anerkannt

„Ich darf an dieser Stelle das soeben erschienene Buch von Andreas Kranebitter, Die Konstruktion von Kriminellen. Die Inhaftierung von Berufsverbrechern im KZ Mauthausen‘ empfehlen. Und wie ich höre, ist auch eine Gedenktafel für diese Opfergruppe im Memorial Mauthausen in Vorbereitung“, sagte Blimlinger in einer Aussendung.