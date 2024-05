Überraschungen im Kader von ÖFB-Gegner Frankreich

Frankreich, am 17. Juni in Düsseldorf erster Gegner von Österreich, reist angeführt von Kylian Mbappe zur Fußball-EM nach Deutschland. Überraschend nominierte Teamchef Didier Deschamps am Donnerstag auch den mittlerweile in Saudi-Arabien spielenden Rückkehrer N‘Golo Kante und Debütant Bradley Barcola von Meister Paris Saint-Germain in seinen 25-Mann-Kader. 18 Akteure davon waren bereits bei der WM 2022 dabei.