Moderator in Belgien rief zu Mord an Premier auf

Nach dem Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico hat ein belgischer Radiomoderator zum Mord an Regierungschef Alexander De Croo aufgerufen – der Sprecher wurde daraufhin suspendiert. Der Moderator habe seine Aussagen „spielerisch“ gemeint, was aber nicht so rübergekommen sei, hieß es am Donnerstag in einem Statement des Lokalsenders Waregem1.