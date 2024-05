Dominic Thiem will sich nun „Herzensthema“ widmen

„Neuen Weg einschlagen“

„Ich werde leider nie mehr etwas so gut können wie Tennisspielen“, sagte die frühere Nummer drei der Tenniswelt. Aber: „Mit 31 habe ich noch so viel Zeit, mich in ein zweites Thema voll zu vertiefen. Ich will mich speziell in das Thema Umwelt/Nachhaltigkeit reinarbeiten, stark dafür interessieren, jeden Tag darüber lernen und so einen neuen Weg einschlagen.“