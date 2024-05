Täter (43) erst kürzlich in die Schweiz eingereist

Wie berichtet, hatte der Spanier am Mittwochnachmittag in der Kleinstadt Zofingen sechs Menschen und sich selbst mit einer Stichwaffe verletzt. Bei der Polizei ging ein Notruf ein, dass ein Mann wahllos auf Passantinnen und Passanten einsteche. Er war zunächst am Bahnhof und bewegte sich dann in Richtung eines Bildungszentrums.



Hier sehen Sie einen Tweet der Polizei Aargau.