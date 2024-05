Sensation gegen Finnen! Fans können es kaum fassen

Der Sport schreibt einfach die verrücktesten Geschichten! So etwa am Donnerstagabend, als sich Österreichs Eishockey-Nationalteam nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gegen Olympiasieger Finnland durchsetzen konnte. In der allerletzten Sekunde traf Benjamin Baumgartner zum Sieg, für die angereisten Fans gab es kein Halten mehr (siehe Video oben).