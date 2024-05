Ermittlungen und Affären – doch FPÖ ist obenauf

Die WKStA ermittelt gegen Dutzende Personen in ebenso vielen Causen. Vieles wurde eingestellt, bzw. gab es Freisprüche. In der Causa um geschönte Studien in Wolfgang Fellners „Österreich“ wird weiter gegen Kurz und neun weitere Personen ermittelt. Es geht um Untreue und Bestechung mit einem Strafrahmen von bis zu zehn Jahren. Es gilt für alle im Artikel Genannten die Unschuldsvermutung. Sebastian Kurz ist an mehreren Unternehmen beteiligt, zuletzt geriet er auch in den Fokus durch seine Verbindungen zu und Reisen mit dem mittlerweile tief gefallenen Immobilienmakler René Benko in die Emirate.