Fairness-Abkommen verweigert: Landes-ÖVP sauer

„Absichtlich in negatives Licht gerückt“

Alle Teilnehmer des Verhandlungsteams, dessen Zusammensetzung auch von Johannes Anzengruber mitbeschlossen wurde, betonten in der Sitzung zudem, dass die Gespräche mit Für Innsbruck stets auf Augenhöhe und mit einem ausdrücklich kooperativen Geist geführt wurden. „Warum Anzengruber nun diese Gespräche absichtlich in ein negatives Licht rückt, lässt leider den Verdacht aufkommen, dass er das Bündnis der Mitte gar nicht mittragen möchte und seine eigene, persönliche Agenda verfolgt“, so Appler.