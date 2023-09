VP-Stadtpartei wegen Anzengruber unter Zugzwang

Abmachung wieder nicht eingehalten

Unterdessen hat sich Anzengruber ein weiteres Mal den Unmut der Landespartei zugezogen, weil er Inhalte eines vertraulichen Gesprächs per E-Mail in alle Welt hinausposaunt hat. Das sei „bedauerlich“, schreibt Landesgeschäftsführer Sebastian Kolland ebenfalls an den erweiterten Verteilerkreis. Die brisanteste Passage: „Anders als von dir dargestellt, sprechen laut Gutachten hingegen sehr wohl juristische Argumente dafür, dass es sich bei den Vorteilskarten um eine Spende an einen ,Abgeordneten’ zur Unterstützung seiner parteipolitischen Tätigkeit handelt“, heißt es in Kollands Mail. Anzengruber will nun ein weiteres Gutachten einholen, weil er jenes der Landespartei offenbar nicht gesehen hat, was diese wiederum bestreitet.