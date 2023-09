Video von Anzengruber mit verwirrender Botschaft

„Hilfe wird immer an erster Stelle stehen“

Wörtlich schreibt er an „seine Fans“: „Wegen ein paar Steigen Kartoffeln, die verderben, oder Erlebniscards, die verfallen würden, einen Stadtsenatsbeschluss einzuholen, wäre wohl etwas übertrieben. Dass man den Bürgern diese Zuwendungen nicht gönnt, nehme ich zur Kenntnis. Jedenfalls ist festzuhalten, dass kein Cent Steuergeld aufgewendet wurde. Wenn es um die Entscheidung geht zwischen unbürokratischer schneller Hilfe für Menschen, die Hilfe brauchen, und zwischen juristischen Spitzfindigkeiten, ist die Entscheidung für mich einfach: Hilfe für in Not geratene Innsbruckerinnen und Innsbrucker wird für mich immer an erster Stelle stehen.“