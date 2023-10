Wieder freie Fahrt durch den Arlbergtunnel

Insgesamt 75 Millionen Euro steckt die Asfinag in die Sanierung und Modernisierung des Arlbergtunnels, es ist dies die größte Generalüberholung seit der Eröffnung der Verbindung anno 1978. In einer ersten Etappe ist der Fahrbahnbelag auf der Tiroler Seite komplett erneuert worden, weiters wurde die Tunnelbeschichtung aufgefrischt. Für die Fahrbahn wurde ein helleres Betongemisch verwendet, wodurch der Tunnel insgesamt besser ausgeleuchtet und somit auch sicherer wird. Durch die verbesserte Abstrahlwirkung erspare man sich zudem jährlich mehr als 200.000 Kilowattstunden an Strom, heißt es seitens der Asfinag.