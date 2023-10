Tirol wartet mit niedrigster Arbeitslosenquote auf

Was sind die Gründe für diese positive Entwicklung und wie geht es am Arbeitsmarkt weiter? „Der starke Dienstleistungssektor ist weiterhin für die relativ stabile und positive Lage am Tiroler Arbeitsmarkt verantwortlich. In den kommenden Monaten erwarten wir aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der eingetrübten wirtschaftlichen Aussichten einen moderaten Anstieg der Arbeitslosigkeit“, betonte Johannes Schranz, stellvertretender Landesgeschäftsführer des AMS Tirol.