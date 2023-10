St. Pöltner Domplatz mit Leserbrief an die „Krone“

„Im Dom schwitzt man nicht“

Für Spaziergänger, die schattiges Grün auf den Pflastersteinen vermissen, hat er auch einen Tipp parat: „Wenn es in der Innenstadt zu heiß ist, besucht den kühlen Dom, zündet ein Kerzlein an und denkt an eure Lieben.“ Und in nur fünf Minuten gelangt man ohnehin zum Sparkassenpark: „Hier findet ihr Bäume, viele davon über 100 Jahre alt.“