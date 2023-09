Mercedes schafft Meilenstein mit Wasserstoff-Truck

Der für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassene Prototyp hat eine Strecke von 1047 Kilometern mit einer Tankfüllung flüssigem Wasserstoff zurückgelegt. Der voll beladene 40-Tonner startete am Nachmittag im Kundencenter in Wörth am Rhein und erreichte am Morgen danach Berlin.