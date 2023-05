Zero Emission: Am Steuer der Mercedes-Supertrucks

Unterm Strich

Spätestens 2039 will Daimler in Europa, Japan und den USA nur noch Zero-Emission-Lkws verkaufen. Im Jahr 2030 will man bereits bei 60 Prozent sein. Strom-Lkws sind bereits in Serienproduktion bzw. werden nun nach und nach starten. Die Brennstoffzellen-Trucks versprechen die Stuttgarter für die „zweite Hälfte dieses Jahrzehnts“. Auch andere Hersteller sind an diesen Themen dran. Vielleicht wird das Transportwesen künftig klimafreundlicher - einfacher wird es sicher nicht.